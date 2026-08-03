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Культура

Спустя 30 лет вскрылось странное поведение вдовы Курта Кобейна

Вдова лидера Nirvana Кортни Лав пыталась забрать все материалы дела Кобейна
Lindsay Brice

Вдова Курта Кобейна Кортни Лав требовала передать ей полное полицейское досье о кончине супруга через своего адвоката. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на обнародованное письмо 1995 года.

Лав хотела, чтобы в департаменте полиции Сиэтла не осталось ни одной копии документов, связанных с кончиной Кобейна. В материалах дела были непроявленные пленки 35 мм, полароидные снимки, копии личных писем и финансовая информация.

Запрос был датирован 20 октября 1995 года — спустя полтора года после кончины музыканта в оранжерее дома пары в Сиэтле.

Адвокат объяснил поведение вдовы тем, что некоторые люди пытались заработать на распространении материалов. В письме, между тем, подчеркивалось, что Лав удовлетворена работой полиции и согласна с доводами о кончине мужа.

Однако полиция Сиэтла отклонила просьбу. Отставной капитан Нил Лоу назвал требование «абсурдным» с точки зрения принципов работы правоохранительных органов. По его словам, ведомства обязаны сохранять документацию, иначе теряется подотчетность.

СМИ отмечают, что информация о письме стала известна после того, как выяснилось, что в феврале 1995 года Лав просила уничтожить все фотографии с места происшествия из-за опасений утечки.

Ранее сообщалось, что енот-мутант Джимоти стал суперзвездой американского Сиэтла.

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