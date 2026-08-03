Спустя 30 лет вскрылось странное поведение вдовы Курта Кобейна

Вдова Курта Кобейна Кортни Лав требовала передать ей полное полицейское досье о кончине супруга через своего адвоката. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на обнародованное письмо 1995 года.

Лав хотела, чтобы в департаменте полиции Сиэтла не осталось ни одной копии документов, связанных с кончиной Кобейна. В материалах дела были непроявленные пленки 35 мм, полароидные снимки, копии личных писем и финансовая информация.

Запрос был датирован 20 октября 1995 года — спустя полтора года после кончины музыканта в оранжерее дома пары в Сиэтле.

Адвокат объяснил поведение вдовы тем, что некоторые люди пытались заработать на распространении материалов. В письме, между тем, подчеркивалось, что Лав удовлетворена работой полиции и согласна с доводами о кончине мужа.

Однако полиция Сиэтла отклонила просьбу. Отставной капитан Нил Лоу назвал требование «абсурдным» с точки зрения принципов работы правоохранительных органов. По его словам, ведомства обязаны сохранять документацию, иначе теряется подотчетность.

СМИ отмечают, что информация о письме стала известна после того, как выяснилось, что в феврале 1995 года Лав просила уничтожить все фотографии с места происшествия из-за опасений утечки.

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