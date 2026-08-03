Библиотека для малоимущих установила памятник самому преданному читателю

Библиотека Ханчжоу, расположенная в восточной китайской провинции Чжэцзян, установила памятник самому преданному читателю — нищему сборщику мусора Вэй Сыхао. Об этом сообщает Sputh China Morning Post.

Как пишет издание, это первая библиотека в стране, которая в 2008 году начала принимать читателей, не требуя читательского билета и предоставляя бесплатный доступ всем желающим — особенно малоимущим и сборщикам мусора.

Вэй Сыхао наиболее часто среди других сборщиков мусора появлялся в библиотеке, рассказали в администрации. Мужчина любил читать об истории и политике и всегда тщательно мыл руки перед тем, как начать читать, вспоминают библиотекари.

Известно, что Вэй Сыхао работал учителем в средней школе до выхода на пенсию в 1999 году. Хотя мужчина получал ежемесячную пенсию, он также зарабатывал сбором мусора с улиц. В 2015 году в возрасте 77 лет Вэй попал под машину, спасти его не удалось.

Когда трое его дочерей разобрали вещи отца, они обнаружили, что Вэй в течение двух десятилетий жертвовал свои зарплату и пенсию бедным студентам. При этом в его квартире были только кровать, книжный шкаф и несколько старых пластиковых бутылок. Мужчина бережно хранил стопки сертификатов о пожертвованиях и писем от студентов, которых он поддерживал, некоторые из них со временем пожелтели и испортились.

Никто из студентов, которым Вэй Сыхао помогал, не знал, кто он на самом деле, поскольку он всегда использовал псевдоним.

История читателя глубоко тронула многих, и краудфандинговую кампанию по созданию статуи мужчины удалось закрыть менее чем за час. Медное изваяние стоит в библиотеке Ханчжоу и изображает Вэя в полный рост, читающего газету, в сопровождении бамбуковой палки и пластиковых бутылок.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина живет под мостом, чтобы накопить на обучение.