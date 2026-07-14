Сестра Гуфа вышла замуж

Сестра Гуфа Ольга Долматова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышла за Микаэля Хетзеля.

Долматова поделилась снимками со свадьбы. Она показала ролики с бракосочетания и праздничного стола. Торжество прошло в Москве. Сестра артиста также проведет крупную церемонию в сентябре. Как отмечает издание Super, Гуф подведет родственницу под венец.

Микаэль Хетзел является музыкальным продюсером и ресторатором.

Долматова получила предложение руки и сердца на отдыхе в Таиланде. Девушка отметила, что она и возлюбленный уже назначили точную дату свадьбы. Она не раскрыла ее.

Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) был женат дважды. Его первой женой была Айза-Лилуна Ай. Ей он посвятил трек «Ice Baby». В их браке родился сын Сэм. Пара рассталась из-за отсутствия любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца.

В 2021-м Долматов женился на модели Юлии Королевой. В мае 2022-го у них родилась дочь Тина. 29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. 20 октября рэпер и модель расторгли брак.

Ранее в партии «Новые люди» рассказали о планах Гуфа.