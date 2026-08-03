Российская блогерша подает в суд на «личную ведьму президента одной из стран»

Блогерша Виктория Пименова, известная как «королева планеты Земля» и проживающая во Вьетнаме, заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее семейное счастье было «украдено» томской ведьмой, которая передала его своей дочери.

По словам Пименовой, проблемы в личной жизни у нее начались после визита к ясновидящей. Блогерша утверждает, что ведьма работает «на президента одной из стран», не уточняя, какой именно, но подчеркивая, что речь не идет о России.

Кроме того, она рассказывает, что уже более десяти лет подвергается магическому преследованию со стороны бывшего мужа.

«Суд будет проходить в параллельных мирах, поскольку так больше продолжаться не может. <…> Это судебное разбирательство будет не в Томске и не в Москве, а планетарное. То есть, на Земле существует высший магический суд», — поясняет Виктория.

Сейчас Пименова ищет «магического адвоката», чтобы оформить документы и подать иск. Среди ее требований — вернуть «украденное» благополучие и заставить дочь ведьмы пережить те же тяготы, которые испытала она сама.

Женщина также хочет получить от планеты компенсацию в виде семейного счастья, долголетия, здоровья и возможности заработать триллион долларов.

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