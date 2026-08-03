Известный аниматор хотел провести эвтаназию, но передумал

Аниматор Макс Гиларди на время отказался от эвтаназии после реакции в сети

Американский ютубер и аниматор Макс Гиларди, известный под псевдонимом hotdiggedydemon, объявил во время стрима о своем намерении пройти эвтаназию. Об этом сообщает New York Post.

38-летний блогер рассказал, что собирается сделать это в Швейцарии. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем и растущие расходы на лечение. В 2024 году ему поставили диагноз «фибромиалгия» — хроническое заболевание, вызывающее боль по всему телу.

Гиларди признался, что из-за недуга испытывает постоянную усталость, большую часть времени проводит лежа и страдает от боли в суставах и мышцах. У него также появились необъяснимые симптомы, такие как внезапное слюнотечение и трудности с речью.

«Я оказался в замкнутом круге: страдаю и едва свожу концы с концами, чтобы продолжать страдать», — сказал Гиларди.

Его заявление вызвало бурную реакцию в сети, после чего блогер заявил, что пересмотрит свое решение.

«Понял, что сейчас мои мысли неясны, буду все заново оценивать», — написал он.

В Швейцарии разрешена пассивная эвтаназия. Пациенту выписывают препарат, который он принимает самостоятельно. Врачи не участвуют в этом процессе.

Ранее сообщалось, что прием препаратов железа может быть опасен для сердца и печени.