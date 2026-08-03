Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Известный аниматор хотел провести эвтаназию, но передумал

Аниматор Макс Гиларди на время отказался от эвтаназии после реакции в сети
Соцсети

Американский ютубер и аниматор Макс Гиларди, известный под псевдонимом hotdiggedydemon, объявил во время стрима о своем намерении пройти эвтаназию. Об этом сообщает New York Post.

38-летний блогер рассказал, что собирается сделать это в Швейцарии. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем и растущие расходы на лечение. В 2024 году ему поставили диагноз «фибромиалгия» — хроническое заболевание, вызывающее боль по всему телу.

Гиларди признался, что из-за недуга испытывает постоянную усталость, большую часть времени проводит лежа и страдает от боли в суставах и мышцах. У него также появились необъяснимые симптомы, такие как внезапное слюнотечение и трудности с речью.

«Я оказался в замкнутом круге: страдаю и едва свожу концы с концами, чтобы продолжать страдать», — сказал Гиларди.

Его заявление вызвало бурную реакцию в сети, после чего блогер заявил, что пересмотрит свое решение.

«Понял, что сейчас мои мысли неясны, буду все заново оценивать», — написал он.

В Швейцарии разрешена пассивная эвтаназия. Пациенту выписывают препарат, который он принимает самостоятельно. Врачи не участвуют в этом процессе.

Ранее сообщалось, что прием препаратов железа может быть опасен для сердца и печени.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!