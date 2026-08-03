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Культура

Юрист оценил шансы Лерчек обжаловать приговор

Юрист Колоколов: обжалование приговора Лерчек повысит риск ужесточения наказания
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Юрист Евгений Колоколов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что попытка защиты Лерчек обжаловать приговор может повысить риски ужесточения наказания. При этом, по его словам, будет крайне сложно добиться полной отмены решения суда.

Колоколов отметил, что шансы Лерчек на изменение приговора в апелляции будут зависеть от того, сможет ли защита показать конкретные нарушения, повлиявшие на выводы суда или на размер назначенного наказания. Юрист рассказал, что недостаточно заявить о чрезмерном штрафе или слишком строгом запрете, необходимо обосновать, почему суд первой инстанции неверно оценил обстоятельства дела, личность подсудимой, имущественное положение, роль в совершении деяния, наличие либо отсутствие смягчающих обстоятельств.

«Однако в публично известной части ситуации видно, что риск для Чекалиной состоит не только в ее собственной жалобе. Если государственное обвинение также подаст апелляционное представление и будет просить усилить наказание, апелляционный суд вправе рассматривать вопрос не только о смягчении, но и об ухудшении положения осужденной — в пределах доводов представления обвинения. В такой ситуации апелляция становится для защиты более рискованной: суд может не только оставить приговор без изменения, но и изменить его в сторону более строгого наказания, если сочтет доводы прокурора обоснованными», — заявил Колоколов.

По словам юриста, если суд первой инстанции подробно мотивировал, почему назначил именно условное наказание, крупный штраф и запрет на деятельность в интернете, отменить или существенно изменить такой приговор защите будет сложнее.

«Шансы на частичное изменение приговора, например, в части размера штрафа или срока запрета, теоретически существуют, но они зависят от качества мотивировки жалобы и материалов дела. Добиться полной отмены приговора либо оправдания значительно сложнее, если защита не укажет на существенные нарушения закона или недоказанность обвинения», — поделился юрист.

Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условного срока, а также обязал выплатить штраф в размере 765 млн рублей и запретил администрировать сайты на протяжении трех лет.

Ранее сообщалось, что наказание для Лерчек хотят ужесточить.

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