Певица Ани Лорак откладывает покупку дома для мужа, но задумалась о приобретении недвижимости в США для дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на знакомого певицы.

Источник поделился, что на решение Лорак повлияли советы коллег — якобы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев не раз говорили, что сейчас важно не упустить шанс обзавестись квартирой или домом в США.

«Покупать и оформлять легко, везде есть наши люди, готовые помочь, пока есть деньги, нужно действовать. И не на мужа оформлять, а на ребенка. Эти мужья — сегодня есть, завтра нет», — сказал собеседник канала.

26 июля тот же канал сообщал, что Лорак якобы пообещала супругу рассмотреть покупку недвижимости в Баку.

Ани Лорак вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку в 2025 году. Предложение руки и сердца певица получила в день рождения. Возлюбленный позвал ее на романтический ужин в ресторан, где подарил кольцо. Бракосочетание пары прошло на Мальдивах в интимной обстановке.

У певицы есть дочь от брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу София.

Ранее муж-испанец Ани Лорак требовал включить свою книгу в учебники «Спасет Россию».