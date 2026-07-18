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Культура

Муж-испанец Ани Лорак требует включить свою книгу в учебники: «Спасет Россию»

«Свита короля»: муж Лорак Виджраку хочет, чтобы его книгу изучали в школах РФ

Супруг Ани Лорак Исаак Виджраку хочет, чтобы его книгу о кармических связях между народами изучали в российских школах. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

По словам окружения артистки, мужчина убежден, что его труд способен оказать значимое влияние на общество. Он заявил, что произведение «спасет Россию».

«Исаак считает, что его книга поможет России пройти какие-то кармические узлы или еще что-то», — заявил инсайдер.

Источник Telegram-канала раскрыл, что сейчас Виджраку настаивает на переводе своего произведения и включении отдельных разделов в учебные материалы.

Ани Лорак вышла замуж за Исаака Виджраку в 2025 году. Предложение руки и сердца певица получила в день рождения. Возлюбленный позвал ее на романтический ужин в ресторан, где подарил кольцо. Бракосочетание пары прошло на Мальдивах в интимной обстановке.

В апреле Лорак рассказывала о лучших подарках мужа. По словам исполнительницы, супруг часто в качестве сюрприза организует совместные романтические поездки — как на недавнюю годовщину, когда он отвез ее в Дубай.

Ранее Ани Лорак раскрыла сумму своих ежемесячных расходов.

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