Лоза о концерте Билана с шестиметровой сценой: «У нас понты дороже денег»

Певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Дима Билан не думал о зрителях, когда готовил свое сольное шоу в Москве.

Исполнитель хита «Плот» припомнил концерт в столице, прошедший после победы Билана на «Евровидении». Он отметил, что даже тогда все делалось ради масштабов. Лоза считает, что большинство современных звезд думают, что не они должны поклонникам, а наоборот.

«Когда в Москве проводили концерт, который обеспечила победа Билана на Евровидении, за границей закупили всё до последнего винтика, включая иностранных специалистов. И это при том, что у нас полно оборудования. А все потому, что трансляция шла на весь мир, и наши не хотели опозориться, доверив мероприятие своим специалистам. Как мы помним, там все прошло без сучка и задоринки, единственные косяки с отключением микрофонов случились лишь в конференц-зале, где как раз отечественные спецы занимались озвучкой. Это я к тому, что можно накупить горы оборудования, заказать сцены любых размеров, но где брать профессионалов, которые будут все это грамотно использовать? У нас понты дороже денег. Причем тут зрители? Когда о них кто думал? На том же концерте, посвященном победе Билана, 20 тысяч зрителей слушали шутки ведущих на английском языке, и никто им эти шутки не переводил!» — заявил Лоза.

31 июля в Москве состоялся большой сольный концерт Билана, на котором зрители впервые увидели шестиметровую сцену. После шоу поклонники певца жаловались, что из фан-зоны не было видно ничего, кроме стены. Некоторые фанаты, которые ехали ради Билана из других городов, даже не сдержали слез разочарования, о чем рассказали в соцсетях.

Ранее Билан высказался о критике концерта со слепыми зонами. Вечер получился разным, отметил он.