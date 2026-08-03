Птаха подал апелляцию на приговор за пропаганду наркотиков

Рэпер Птаха обжаловал привлечение к ответственности за пропаганду наркотиков

Рэпер Птаха обжаловал привлечение к административной ответственности по обвинению в пропаганде наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционная жалоба от Давида Нуриева (настоящее имя исполнителя) поступила в Никулинский районный суд Москвы.

По словам адвоката звезды, в деле отсутствуют надлежащие доказательства распространения материалов именно Нуриевым.

16 июля Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Административный протокол в отношении артиста был составлен в начале июля.

В феврале административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении российского рэпера Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.

Ранее Птаха официально стал офицером в масонской ложе.