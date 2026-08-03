В Москве на одной сцене прозвучат 30 хитов из 20 мировых мюзиклов

20 августа в Театре на Цветном состоится премьера мюзикла-пародии «Призрак мюзикла». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании «Бродвей Москва».

По словам авторов, впервые в России будет представлен мюзикл, целиком составленный из главных мировых мюзикловых хитов — тридцати культовых номеров из двадцати мировых мюзиклов в одном сюжете.

Кроме того, мюзикл станет продолжением комедийной постановки «Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так». По сюжету спектакля после случайного успеха оригинальной версии «Mamma Mia!» труппа маленького театра при заводском Доме культуры приезжает в Москву: загадочный продюсер приглашает коллектив поставить знаменитый мюзикл «Призрак Оперы». На месте выясняется, что легендарный мюзикл нужно поставить всего за сутки, а заказчик-невидимка с каждым часом лишь усложняет задачу своими странными требованиями. Герои решают собрать знаменитый сюжет из номеров лучших мировых мюзиклов.

Этой премьерой «Бродвей Москва» открывает свою третью площадку — после Театра МДМ и театра «Маска» настала очередь нового Театра на Цветном.

В мюзикле «Призрак Мюзикла, или Что опять не так?» прозвучат хиты из постановок «Шахматы», «Ромео и Джульетта», «Мулен Руж», «Зорро», «Продюсеры», «Бал вампиров», «Кошки», «Гамильтон», «Поющие под дождем», «Звуки музыки», «Ничего не бойся, я с тобой», «Призрак оперы», «Mamma Mia!», «Иисус Христос — суперзвезда», «Чикаго», «Красавица и Чудовище», «Кабаре», «Нотр-Дам де Пари», «We Will Rock You».

Ранее сообщалось, что в Москве состоятся последние показы мюзиклов «Первое свидание» и «День влюбленных».