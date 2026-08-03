Warner Bros. не согласна платить Гослингу $20 млн за сиквел «Барби»

Студия Warner Bros. не готова заключить крупные контракты для Марго Робби и Райана Гослинга, поэтому продолжение сиквела «Барби» находится под угрозой. Об этом сообщает The New York Times.

Гослинг, номинированный на «Оскар» за роль Кена, хочет получить $20 млн. Хотя в первой части он заработал $12,5 млн.

Изначально актеры подписывали контракт на один фильм, однако сейчас у режиссера Греты Гервиг и ее соавтора Ноа Баумбака есть идея для сиквела. Создатели пока не раскрывают ее, пока не согласуют условия.

При этом у студии мало времени: права на франшизу вернутся к компании Mattel уже в декабре. Если стороны не договорятся, Mattel придется начинать все сначала — с новым режиссером, актерами и концепцией.

Ситуация осложняется рабочими графиками участников. Робби снимается в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» (выходит в июне 2027 года), Гослинг ведет промокампанию фильма по «Звездным войнам» (в прокате с 28 мая 2027 года) и планирует сняться в проекте Marvel «Призрачный гонщик» в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Райан Гослинг принимает мантию Призрачного Гонщика у Кейджа.