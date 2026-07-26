Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

«Бро, давай прокатимся!»: Райан Гослинг принимает мантию Призрачного Гонщика у Кейджа

Актер Райан Гослинг дебютирует в супергеройском кино в роли Призрачного гонщика

Компания Marvel Studios подтвердила, что Райан Гослинг сыграет Джонни Блейза (он же — Призрачный Гонщик) в новом фильме киновселенной. Об этом босс студии Кевин Файги сообщил на Comic‑Con в Сан‑Диего.

«Ух ты, неужели это действительно происходит? Как вы знаете, это персонаж, которого я хотел сыграть очень давно», — сказал актер зрителям, когда его пригласили на сцену.

Режиссером картины выступит Шон Леви, известный по блокбастеру «Дэдпул и Росомаха», а премьера запланирована на 2028 год.

Леви, который уже сотрудничал с Гослингом в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель», тоже выступил перед аудиторией. Он признался, что Гослинг — «это просто нечто». Режиссер добавил, что идея проекта зародилась еще на съемках «Звездного истребителя» — и в какой‑то момент их разговор дошел до фразы «Бро, давай прокатимся».

Для Гослинга это будет дебют в супергеройском кино, хотя в конце 2000-х он претендовал на роль Зеленого Фонаря.

Джонни Блейз — мотоциклист-каскадер, заключивший сделку с дьяволом по имени Мефистофель и продавший ему свою душу в обмен на исцеление своего больного отца. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, c помощью Взгляда Покаяния.

В кино Блейза воплощали Николас Кейдж (фильмы 2007 и 2011 годов) и Гэбриел Луна (сериал «Агенты «Щ.И.Т.»).

Ранее сообщалось, что съемки в новой «Обители зла» едва не стоили актеру жизни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!