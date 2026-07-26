«Бро, давай прокатимся!»: Райан Гослинг принимает мантию Призрачного Гонщика у Кейджа

Компания Marvel Studios подтвердила, что Райан Гослинг сыграет Джонни Блейза (он же — Призрачный Гонщик) в новом фильме киновселенной. Об этом босс студии Кевин Файги сообщил на Comic‑Con в Сан‑Диего.

«Ух ты, неужели это действительно происходит? Как вы знаете, это персонаж, которого я хотел сыграть очень давно», — сказал актер зрителям, когда его пригласили на сцену.

Режиссером картины выступит Шон Леви, известный по блокбастеру «Дэдпул и Росомаха», а премьера запланирована на 2028 год.

Леви, который уже сотрудничал с Гослингом в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель», тоже выступил перед аудиторией. Он признался, что Гослинг — «это просто нечто». Режиссер добавил, что идея проекта зародилась еще на съемках «Звездного истребителя» — и в какой‑то момент их разговор дошел до фразы «Бро, давай прокатимся».

Для Гослинга это будет дебют в супергеройском кино, хотя в конце 2000-х он претендовал на роль Зеленого Фонаря.

Джонни Блейз — мотоциклист-каскадер, заключивший сделку с дьяволом по имени Мефистофель и продавший ему свою душу в обмен на исцеление своего больного отца. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, c помощью Взгляда Покаяния.

В кино Блейза воплощали Николас Кейдж (фильмы 2007 и 2011 годов) и Гэбриел Луна (сериал «Агенты «Щ.И.Т.»).

Ранее сообщалось, что съемки в новой «Обители зла» едва не стоили актеру жизни.