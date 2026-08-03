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Культура

В Канаде продали портрет Трампа из конского навоза

Портрет Трампа из конского навоза продали в Канаде за $1,8 тысячи
CTV News

Портрет Дональда Трампа из конского навоза продали за $1,8 тыс. на канадской ярмарке Sooke Fine Arts Show. Об этом сообщает Yahoo.

Художница Венди Шартран создала работу под названием The Don of Dung («Повелитель навоза»), которая сразу нашла покупателя. Шартран призналась, что сознательно выбрала «подходящий», по ее словам, материал: так она выразила свое отношение к политике южного соседа.

«Канадцы иногда устают от событий к югу от границы. Это раздражает, и я хотела выразить свои чувства через искусство», — сказала она.

Из-за сильного запаха художнице приходилось работать на улице или в маске. Чтобы нейтрализовать запах, она покрыла картину лаком.

Шартран назвала несколько причин, которые вдохновили ее на создание портрета: разговоры о «51‑м штате», торговые тарифы и ситуация вокруг моста Горди Хоу.

«Иногда полезно просто посмеяться. Часто ничего не можешь изменить, так что лучше улыбнуться», — сказала художница.

Ранее сообщалось, что Трамп «нашел» для США новый 51-й штат в Южной Америке.

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