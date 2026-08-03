С театра Кадышевой потребовали 100 тысяч рублей через суд

РАО подало иск на 100 тысяч рублей в суд против театра Надежды Кадышевой

Российское авторское общество (РАО) подало иск в суд против театра Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». «Газета.Ru» выяснила, что организация требует взыскать с артистки 100 тысяч рублей.

В картотеке арбитражных дел появилась запись о новом иске к Кадышевой, поданном 31 июля. Подробности дела пока неизвестны, но касаются экономических споров по гражданским правоотношениям.

Российское авторское общество уже не в первый раз судится с «Золотым кольцом». В сентябре 2025 года организация требовала с ансамбля 80 тысяч рублей. Однако спустя четыре месяца истец отказался от заявления.

Также Кадышева продолжает разбирательства по иску на сумму более 2 млн рублей. ИП Обушенков подал на театр в суд в феврале прошлого года. Представитель компании рассказывал журналистам, что «Золотое кольцо» не выполнило свои обязательства по договору. Сначала он обратился к артистке и ее команде с досудебной претензией, но, не получив ответа, подготовил иск.

Исполнительница хита «Широка река» управляет ансамблем вместе с мужем Александром и сыном Григорием, с которым сейчас часто вместе выступает на концертах. Из-за этого Кадышеву нередко критикуют в сети. Поклонники жалуются, что приходят послушать ее, а получают выступление Григория.

Ранее компания, снявшая фильм «Брат», подала в суд на продавцов футболок с героями своих фильмов.