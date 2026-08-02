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Культура

Снявшая «Брата» компания подала в суд на продавцов футболок с героями ее фильмов

РИА Новости: компания «СТВ» подала сотни исков из-за цитат из «Брата» и «Жмурок»
Кинокомпания СТВ

Снявшая фильмы «Брат», «Брат 2» и «Жмурки» кинокомпания «СТВ» с начала года подала в суд сотню исков о защите интеллектуальных прав примерно на 7,5 млн рублей в общей сложности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы арбитражей.

Исковые заявления от компании поступили, в частности, в московские, подмосковные, петербургские, кубанские, алтайские и саратовские суды. Во всех случаях ответчиками являются ИП (индивидуальные предприниматели) и мелкие фирмы, с которых «СТВ» требует от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от масштаба использования отсылок к ее кинопродукции.

Некоторые требования истца уже были полностью или частично удовлетворены, какие-то продолжают рассматриваться, несколько исков возвращены истцу по его собственной инициативе или по решению суда.

Самым крупным стал иск к ИП за продажу на маркетплейсах футболок с принтами по мотивам фильмов «Брат» и «Брат 2». Сначала кинокомпания потребовала от производителя этой продукции 405,3 тыс. рублей, но потом увеличила сумму претензий до 605,5 тыс. рублей. Суд удовлетворил этот иск частично, постановив взыскать с предпринимателя 228,3 тыс. рублей.

Другие иски также касаются защиты прав на «Брата», «Брата 2», «Жмурки» и мультсериал «Царевны».

Кинокомпания «СТВ» является одним из крупнейших российских кинопроизводителей и совместно со студией «Мельница» выпускает мультфильмы о трех богатырях и Иване Царевиче. В прошлом году она тоже подала десятки исков о защите своих прав, но за неполный нынешний год их уже было подано заметно больше.

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