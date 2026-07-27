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Общество

Археологи нашли в Перу 500-летние чипсы

Live Science: в Перу археологи нашли 500-летние картофельные чипсы
L.M. Valdez

Археологи обнаружили на юге Перу два кусочка картофеля, сохранившихся со времен Империи инков. Возраст находки оценивается примерно в 500 лет, пишет Live Science.

Как пояснили археологи, это не обычный картофель, а чуньо, древний продукт, способный храниться десятилетиями. Его изготавливали в высокогорьях Анд, используя естественную сублимационную сушку. Картофель несколько раз оставляли замерзать во время холодных ночей, а днем высушивали под солнцем. В результате из него удалялась почти вся влага, продукт становился легким и мог храниться значительно дольше свежих клубней.

Находку при раскопках Тамбо-Вьехо — административного центра инков в долине Акари. По словам ученых, для них это особенно ценная находка: органические продукты редко переживают несколько столетий.

Производить такой картофель можно было только высоко в Андах, где ночные температуры достаточно низкие для его замораживания. Тамбо-Вьехо расположен гораздо ниже, недалеко от тихоокеанского побережья. Вероятно, готовый чуньо доставляли сюда из гор на сотни километров караванами лам по развитой дорожной сети инков.

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