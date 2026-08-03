Бурляев предложил отменить возрастные ограничения для фильмов

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев предложил отменить возрастные ограничения для некоторых фильмов. Его цитирует ТАСС.

В интервью, приуроченном к его 80-летию, актер заявил, что возрастные ограничения стоит снять «со всех хороших фильмов».

«При этом важно, чтобы Министерство культуры следило за тем, какого качества картины выходят на экран, и не допускало появления той пошлости, к которой, на мой взгляд, зрителя уже успели приучить», — сказал он.

В пример Бурляев привел советские военные фильмы — «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, картины Юрия Озерова.

«В них нет пошлости, именно такое кино и нужно делать», — заключил он

Недавно Бурляев заявил об издевательствах при съемках картин о классиках литературы.

Ранее Николай Бурляев объявил о своем уходе из Госдумы.