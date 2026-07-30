В Госдуме заявили об издевательствах над классиками: «Отстреляли по Пушкину»

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев высказался о современных экранизациях произведений русских классиков и съемках байопиков о писателях. Его цитирует ТАСС.

Бурляев назвал фильмы о классиках издевательскими и в пример привел картины об Иване Бунине, Александре Пушкине и Михаиле Лермонтове.

«У нас взялись и за Пушкина — так «отстреляли» по нему, искажая историю, образ пророка России. <...> Я видел крайний фильм о Лермонтове — это издевательство над поэтом. Это попытка расписаться: «И мы также о нем думаем, вот такой он был — неуживчивый, гордый, колкий и неприятный человек», — сказал он.

79-летний депутат призвал «не бить по пророкам подобными фильмами.

Николай Бурляев в 1987 году поставил по собственному сценарию фильм «Лермонтов» и исполнил в нем главную роль. Кроме того, он играл фильмах «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова режиссера Юрия Кары, «Любовь и правда Федора Тютчева» режиссера Натальи Бондарчук и других.

Ранее Николай Бурляев объявил о своем уходе из Госдумы.