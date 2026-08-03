Алсу сказала, кто должен представлять Россию на «Интервидении»

Представлявшая Россию на «Евровидении-2000» певица Алсу раскрыла, кто, на ее взгляд, должен защищать честь страны на «Интервидении». Артистку цитирует ТАСС.

По словам Алсу, сама она не хотела бы представлять Россию на «Интервидении», поскольку, по ее словам, нужно уступать дорогу малоизвестной молодежи.

«Есть у нас классные, талантливые вокалисты. Нужно брать неизвестных, тех, кто участвует в каких-то конкурсах: «Ну-ка все вместе», «Голос», — предложила она.

Певица также обратила внимание на то, что единицы из участвовавших в музыкально-телевизионных конкурсах артистов становятся популярными, даже завоевав там призовые места. Именно участники таких шоу могут выступить на «Интервидении» — они уже проявили себя, могут держаться на сцене и показали свои вокальные способности, отметила Алсу.

В сентябре 2025 года в Москве состоялся музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства». В 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее Бутман рассказал, кто может представить Россию на «Интервидении».