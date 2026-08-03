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Культура

Чадов пожалел, что не снимался в сериалах: «Это считалась какая-то категория «Б»

Актер Чадов пожалел, что отказывался от съемок в сериалах
Григорий Сысоев/РИА Новости

Актер Алексей Чадов признался в беседе с «Пятым каналом», что жалеет об отказе в съемках некоторых сериалах.

Чадов объяснил, что 15-20 лет назад было престижно сниматься в кино. Сериалы, как отметил артист, считались низким жанром.

«Все, кто снимался в сериалах, это считалась какая-то категория «Б». Я отказался от массы прекрасных сериалов, замечательных материалов. И я искренне об этом жалею. Потом через два-три года сериалы просто стали номером один», — поделился артист.

Чадов дебютировал в кино в 2001 году. Он снялся в эпизодическом эпизоде в картине «Лавина». В его фильмографии более 40 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Молодой Волкодав», «Провокатор», «Мелодия любви», «Стажер».

В июле 2024-го Чадов признался, что был влюблен в Жанну Фриске во время съемок «Ночного дозора». Актер отметил, что его чувства к солистке «Блестящих» помогли ему на съемках. По его словам, ему было очень комфортно работать с артисткой. Актер признался, что испытывал волнение на работе из-за очарования певицы.

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