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Культура

Премьер Литвы призвал заменить Ломоносова украинским писателем

Премьер Литвы Синкявичюс предложил исключить из учебных программ Ломоносова
Ints Kalnins/Reuters

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал исключить из учебных программ страны русского ученого и писателя Михаила Ломоносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию кабинета министров.

Глава правительства обратился к министерству образования, науки и спорта с предложением внести изменения в принятые в 2022 году программы общего образования. Он предложил исключить из программ тексты Ломоносова, «славившего имперские войны России».

Кроме того, Синкявичюс предложил внести в школьные программы изучение классика украинской литературы Тараса Шевченко. По словам премьера, это необходимо, чтобы «литовская молодежь лучше понимала украинскую идентичность и формировавшие ее произведения».

Недавно в Литве переписали учебные программы в школах национальных меньшинств, чтобы уравнять число уроков родного и государственного языка.

Ранее Ямпольская сообщила о добавлении сведений о героях специальной военной операции в учебники по русскому языку.

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