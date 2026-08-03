Долина призналась, что любит петь с молодыми артистами

Певица Лариса Долина заявила, что Мот и Севиль воодушевляют ее на работу

Певица Лариса Долина призналась ТАСС, что такие молодые артисты, как Мот, Севиль и Jony, воодушевляют ее на работу.

Долина выразила желание снова записать с этими артистами трек.

«Я люблю экспериментировать и очень люблю петь с молодыми артистами. Это дает мне импульсы. Я молодею рядом с ними», — поделилась исполнительница.

В июле Лариса Долина сообщила, что у нее появилась новая квартира. По словам певицы, недвижимость ей подарили друзья.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье. Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.

Ранее адвокат Полины Лурье опровергла слухи о продаже скандальной квартиры Долиной.