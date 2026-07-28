Орлова и Шелепев достигли договоренности о встречах с сыном Фриске

Певица Ольга Орлова договорилась о встречах со своим крестником Платном с его отцом — телеведущим Дмитрием Шепелевым . Об этом сообщает Царьград.

Орлова дала понять, что ей удалось достичь договоренностей, открывающих возможность для общения с сыном Жанны Фриске. Однако артистка не стала обсуждать эту тему, сославшись на договоренности с отцом мальчика.

«Я не комментирую эту тему: у нас с Дмитрием есть определенные договоренности — мы условились ее не обсуждать. Дальше общайтесь с папой», — заявила она.

До этого Орлова опровергла слухи о том, что Шепелев выдвинул ей жесткие условия насчет встреч с Платоном. Орлова подчеркнула, что не обсуждала с кем‑либо лично возможность увидеться с мальчиком, а потому подобные домыслы беспочвенны.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга. После ее кончины семья певицы неоднократно жаловалась, что Шепелев не давал им увидеться с сыном артистки. В этом конфликте Орлова встала на сторону семьи певицы, из-за чего на протяжении долгого времени конфликтовала с телеведущим.

Ранее Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой встретиться с крестным сыном.