Верховный суд оставил в колонии подельника актера из сериала «Слово пацана»

Верховный суд России оставил в силе решение осудить на 20 лет колонии подельника актера Сергей Базанов из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о Сухробе Хайдарове. Его признали виновным по статье в разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и по ст. 105 УК РФ. В деле фигурировали также четыре человека. Среди них был Базанов. Отмечается, что эти фигуранты заключили контракты с Минобороны РФ и отправились на СВО.

По версии следствия, актер Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Мужчине выстрелили в голову и украли у него сумку с $900 тысяч. Стрелявшим оказался Хайдаров.

В материалах дела указано, что актер в ходе планирования преступления познакомил Хайдарова с остальными членами банды и убедил его участвовать в разбойном нападении.

Базанов известен по роли члена криминальной группировки «Универсам» Демида в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист ранее имел судимость.

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