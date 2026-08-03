Оркестр обязали выплатить 1,2 млн рублей уволенному за плохую игру пианисту

Московский суд обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей компенсации уволенному за плохую игру пианисту. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, мужчину уволили во время испытательного срока в декабре 2025-го из-за низкого качества исполнения. Работодатели посчитали, что мастерство пианиста не соответствовало занимаемой должности: периодически он ускорял или замедлял темп, демонстрировал слабый уровень нотного чтения и недостаточную четкость ритма. Музыканта также обвинили в опозданиях на репетиции и неточном выполнении задач от художественного руководства.

Пианист посчитал увольнение незаконным и подал против оркестра иск. Мужчина заявлял, что ему сообщили об увольнении 15 декабря. Он также отметил, что при приеме на работу не был ознакомлен с должностной инструкцией.

Суд удовлетворил иск пианиста, так как руководство оркестра не указывало мужчине на конкретные недостатки и не давало рекомендации по их устранению во время испытательного срока. Увольнение признали незаконным. Артист был восстановлен на работе, а оркестр обязали выплатить музыканту 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что Лерчек получил пять лет условно и многомиллионный штраф.