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Культура

Оркестр обязали выплатить 1,2 млн рублей уволенному за плохую игру пианисту

Суд Москвы обязал оркестр выплатить компенсацию уволенному за плохую игру пианисту
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Московский суд обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей компенсации уволенному за плохую игру пианисту. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, мужчину уволили во время испытательного срока в декабре 2025-го из-за низкого качества исполнения. Работодатели посчитали, что мастерство пианиста не соответствовало занимаемой должности: периодически он ускорял или замедлял темп, демонстрировал слабый уровень нотного чтения и недостаточную четкость ритма. Музыканта также обвинили в опозданиях на репетиции и неточном выполнении задач от художественного руководства.

Пианист посчитал увольнение незаконным и подал против оркестра иск. Мужчина заявлял, что ему сообщили об увольнении 15 декабря. Он также отметил, что при приеме на работу не был ознакомлен с должностной инструкцией.

Суд удовлетворил иск пианиста, так как руководство оркестра не указывало мужчине на конкретные недостатки и не давало рекомендации по их устранению во время испытательного срока. Увольнение признали незаконным. Артист был восстановлен на работе, а оркестр обязали выплатить музыканту 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что Лерчек получил пять лет условно и многомиллионный штраф.

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