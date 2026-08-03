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Культура

Бывший муж Бородиной сообщил о побоях на руках жены после приезда полиции

Жена Курбана Омарова написала заявление по незаконному задержанию
zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров опроверг в беседе с Super, что полиция увезла его жену Валерию.

Омаров уточнил, что супруга самостоятельно приехала в МВД, чтобы написать заявление по незаконному задержанию. Он заявил, что четверо мужчин держали Валерию в ее кабинете против воли.

«Она самостоятельно и исключительно по собственной инициативе приехала в ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, где лично подала заявление по ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы) и ст. 330 УК РФ (Самоуправство) в отношении участников нападения», — отметил предприниматель.

Омаров также обвинил блогершу Марину Ильину в создании хайп-контента на «разоблачении» его жены. Девушка пришла на консультацию к жене бизнесмена и выразила сомнения в ее квалификации и наличии медицинского образования, необходимого для косметологической деятельности. Омаров опроверг это.

«Валерия имеет профильное медицинское образование и осуществляет деятельность строго в рамках своей квалификации и законодательства РФ. Используемое в кабинете оборудование имеет действующий сертификат соответствия, выданный аккредитованным органом в РФ, что подтверждает его законный оборот», — подчеркнул бизнесмен.

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