Отмененный концерт Дайнеко состоится

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в Telegram-канале, что отмененный концерт певицы Виктории Дайнеко состоится.

Выступление Дайнеко пройдет 3 августа в 19:00 в парке «Зеленый остров» в Омске. Изначально певица должна была выступить на мероприятии в честь Дня города. Помимо Дайнеко, на сцене должна была проявиться Mary Gu. Концерты отменили из-за атаки украинских беспилотников в области.

Виктория Дайнеко получила известность после победы в «Фабрике звезд-5». Mary Gu стала популярной в 2017 году после выпуска кавера на песню «Безумие» группы ЛСП и рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом).

2 августа Хоценко рассказал, что силы противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Омскую область.

Росавиация также сообщала о временных ограничениях, действующих в аэропорту Омска. В ведомстве уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В тот же день Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили более 630 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны пытались совершить атаки на 16 российских регионов и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее Паулс отменил концерт в Юрмале после запрета своих песен.