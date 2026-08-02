В Москве суд вынес вердикт по поводу картины «Мона Лиза с вином»

Автор созданных искусственным интеллектом (ИИ) изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином» не смог добиться защиты авторских прав. Московский суд не посчитал это творчеством, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

Так, истец утверждал, что в результате переработки в нейросети репродукции картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы создал арт-объекты «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», а ответчик использовал их на одежде и термостаканах, которые продавал на своем сайте. Истец просил суд взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав автора на произведения дизайна.

«Дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер», — сказано в материалах.

Суд отметил также, что, поскольку изображения созданы ИИ, нельзя утверждать, что нейросеть прилагает усилия. По мнению судебной инстанции, идея не является новой и встречалась в культуре и раньше.

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