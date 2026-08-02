Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

В Москве суд вынес вердикт по поводу картины «Мона Лиза с вином»

Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством
Wikimedia Commons

Автор созданных искусственным интеллектом (ИИ) изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином» не смог добиться защиты авторских прав. Московский суд не посчитал это творчеством, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

Так, истец утверждал, что в результате переработки в нейросети репродукции картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы создал арт-объекты «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», а ответчик использовал их на одежде и термостаканах, которые продавал на своем сайте. Истец просил суд взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав автора на произведения дизайна.

«Дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер», — сказано в материалах.

Суд отметил также, что, поскольку изображения созданы ИИ, нельзя утверждать, что нейросеть прилагает усилия. По мнению судебной инстанции, идея не является новой и встречалась в культуре и раньше.

Ранее в Британии нашли виновных в повреждении картины Пикассо.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!