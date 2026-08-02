Певец Стас Пьеха заявил, что не гонится за идеальной фигурой на фоне критики

Певец Стас Пьеха ответил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на критику своей фигуры.

Недавно интернет-пользователи высказали замечания по поводу внешнего вида артиста после публикации видео с отжиманиями.

Пьеха заявил, что за лето успел посетить 8–9 тренировок и доволен прогрессом в силе и выносливости. Сейчас его цель — набрать силовые показатели для возвращения к борьбе, а не гнаться за идеальной формой ради лайков.

«Сушиться или морить себя голодом ради кладки в сети — уже нет желания и времени… Делал это много раз, если будет такая нужда — за месяц мутирую в злого сухаря на дефиците», — заявил артист.

Певец отметил, что свой нынешний вес в 90 кг он считает нормальным для 45‑летнего мужчины.

В конце мая Стас Пьеха похвастался в Instagram, что уже 11 лет не употребляет наркотики. Поклонники поддержали Пьеху в комментариях, заявив, что гордятся им.

В молодости Пьеха страдал от наркотической зависимости, из-за чего пережил инфаркт в 34 года. Сейчас артист пропагандирует здоровый образ жизни и помогает наркозависимым в своей клинике.

Ранее сообщалось, что в сети обсудили выход в свет Стаса Михайлова с дочерьми. Пользователи сравнили их с цыганами.