Стас Пьеха отметил 11 лет без наркотиков: «Я и не заметил»

Певец Стас Пьеха похвастался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже 11 лет не употребляет наркотики.

Пьеха поделился скриншотом из приложения, которое уведомило его об 11 годах трезвости.

«Я и не заметил», — поделился артист.

Поклонники поддержали Пьеху в комментариях, заявив, что гордятся им.

«Крепкого здоровья, ясного ума и новых творческих высот. Твой пример спасает тех, кто сейчас в начале пути. С днем рождения трезвости!» — написал фанат.

В молодости Стас Пьеха страдал от наркотической зависимости, из-за чего пережил инфаркт в 34 года. Сейчас артист пропагандирует здоровый образ жизни и помогает наркозависимым в своей клинике.

В мае 2026-го петербуржец по имени Кирилл заявил, что столкнулся с пытками и издевательствами в рехаб-центре Стаса Пьехи.

Пьеха и его адвокат Маргарита Гаврилова опровергли обвинения. Гаврилова уверила, что клиника работает в рамках закона и без нарушений. По ее словам, со стороны любого надзорного органа нет претензий в отношении рехаба. Она подчеркнула, что ни одного пациента там не держат насильно.

