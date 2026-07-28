Лазарева раскрыла, как узнала об изменах Шаца: ««Думала, что у нас все хорошо…»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в YouTube-интервью с Ириной Шихман (признана в РФ иностранным агентом), что случайно узнала об изменах Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Лазарева вспомнила, как в 2021 году она взяла первый попавшийся телефон, оказавшийся смартфоном Шаца, и случайно прочитала сообщения за 2018 год.

«Я такая: «А‑а‑а, я все это время в восемнадцатом году еще думала, что у нас все хорошо… А там уже все, до свидания»», — сказала телеведущая.

Артистка пояснила, что ее особенно задело не столько само предательство, сколько ложь и подрыв доверия.

«Так мы же вроде друзья были когда‑то. Зачем ты врешь‑то? Ты же предаешь дружбу. А дружба была очень крепкая», — поделилась она.

Шоувумен также прокомментировала публичное признание Шаца в измене, назвав это серьезным шагом для него. Сам Шац объяснил свои откровения потребностью в психотерапии. Однако Лазарева отнеслась к этому скептически.

«Он сказал, что это его терапия. Но за все предыдущие случаи мы, значит, терапию не проводим... Ну так и зря. Расскажи. А вот это. А вот это. А вот это на съемках «Хороших шуток». Ух! Как было больно и страшно», — подытожила она.

Лазарева после начала СВО уехала с младшей дочерью в Испанию. Однако позже Антонина улетела в Англию, чтобы получить образование. В 2024 году юмористка сообщила, что официально развелась с отцом детей Михаилом Шацем, с которым много лет не жила вместе.

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