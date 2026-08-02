Билан шокировал Алсу: «Это было невероятно!»

Певица Алсу назвала «невероятным» выступление Димы Билана и оценила его на уровне мировых стандартов. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Алсу призналась, что не ожидала такого грандиозного шоу. Полгода назад она уже была на концерте Билана и думала, что нынешнее выступление будет повторением для тех, кто не успел на предыдущий.

«Но это было совершенно другое шоу! Абсолютно! Новый контент, новые аранжировки… Я не знаю, как он это делает. Для меня один небольшой концерт — это большой стресс. Это мировой уровень!» — восхитилась исполнительница.

Певица также прокомментировала проблемы с видимостью в фан‑зоне. Зрителям было плохо видно сцену, и они могли наблюдать за артистом только на экране. Сама певица сидела в ложе с хорошим обзором и посочувствовала тем, кто стоял далеко.

«Я подумала о людях, которые были в фан‑зоне, что они стоят с задранной головой и Димочку они не видели, только на экране. Но издалека было невероятно», — отметила она.

1 августа сообщалось, что Билан собрал стадионный концерт «Твой №1» в Москве. Во время выступления заслуженный артист России трогательно помянул своего коллегу Юрия Шатунова.

Ранее Дима Билан высказался о сравнениях с Канье Уэстом и заявил, что он находится «внутри шторма».