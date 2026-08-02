Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

В Татарстане хотят построить свой Диснейленд: «Будет иметь мировую популярность»

В Татарстане строят парк Туганленд в духе Диснейленда
Aly Song/Reuters

В Татарстане планируют создать развлекательную зону «Туганленд», которая, по задумке авторов, станет магнитом для туристов со всего мира. Об этом сообщил «Татар-информ» создатель проекта «Туган Батыр» Радик Абдрахманов.

«Наша основная глобальная цель — построить Туганленд. Это такой Диснейленд, который будет иметь мировую популярность, чтобы к нам приезжали люди и гости со всего мира», — объяснил Абдрахманов.

Как отметили создатели, идея персонажа Туган Батыра возникла из желания предложить современным детям понятного и близкого героя. Он задуман как богатырь, путешествующий по миру, знакомящийся с героями из разных регионов и находящий друзей в разных странах. Имя персонажа должно быть понятно представителям тюркских и восточных народов, отражая идею единства и культурного диалога.

«Ту энергию наших предков, то, что мы закладываем в основу нашего проекта, мы хотим распространять не только в нашей стране, в нашей республике, но и на всей планете», — добавил Абдрахманов.

История о Туган Батыре уже переведена на арабский, турецкий, английский и китайский языки.

Ранее учителя русского языка со всей Армении обменялись опытом в Ереване.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!