Учителя русского языка со всей Армении обменялись опытом в Ереване

Программа «Учу великому» объединила в Ереване 60 педагогов из Армении

Программа повышения квалификации учителей русского языка «Учу великому», которая прошла 28 июля в Ереване, объединила более 60 педагогов из всех регионов Армении. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Наше будущее».

Она направлена на содействие профессиональному развитию учителей и совершенствование современных педагогических компетенций. Программа создала пространство для профессионального диалога и обмена опытом между специалистами из Армении и России.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, органов государственной власти и бизнес-сообщества Армении и России. Также присутствовали образовательные учреждения и ведущие эксперты-лекторы Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, СПбГУ и Московского педагогического государственного университета (МПГУ).Отмечается, что МПГУ приняло участие благодаря Общественному совету Россотрудничества.

Гендиректор фонда «Наше будущее» Ваграм Карапетян рассказал о ключевых направлениях деятельности фонда. Он сообщил о реализуемых образовательных инициативах, нацеленных на поддержку педагогического сообщества и развитие профкомпетенций учителей.

«В условиях стремительных изменений современной системы образования возникает необходимость непрерывного профессионального роста учителей. В этой связи фонд последовательно раскрывает потенциал педагогического сообщества, внедряя передовые технологии, актуальные методики и эффективные форматы организации учебного процесса», — сказал он.

По его словам, важной составляющей работы стало развитие международного и межвузовского сотрудничества. Оно способствует обмену опытом, объединению экспертных ресурсов и формированию единого образовательного пространства.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения педагогов, внесших значительный вклад в развитие преподавания русского языка.

Образовательная программа объединила ведущих российских и армянских специалистов в области филологии, педагогики и психологии. Участники познакомились с современными методическими подходами к преподаванию русского языка, освоили практические инструменты организации словарной работы на уроках и обсудили современные подходы к повышению мотивации школьников. Отдельные тематические блоки посвятили возрастной психологии учащихся.

Программа «Учу великому» включила лекции, практические семинары, мастер-классы и тренинги. По итогам образовательной программы всем участникам вручили сертификаты. Завершением дня стала просветительская экскурсия в Дом-музей Арама Хачатуряна.