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Культура

Эльдар Джарахов попал на видео с новой девушкой

Блогер Эльдар Джарахов замечен с новой девушкой после расставания с Mona
Пресс-служба певицы Mona

Блогер и певец Эльдар Джарахов оказался в центре внимания из-за кадров с концерта, опубликованных в Telegram-канале ВПШ.

На видео артист находится в компании двух девушек. В одном из моментов он целует одну из спутниц в щеку.

Фанаты предполагают, что у певца новый роман. Однако сам Джарахов пока никак не прокомментировал ситуацию.

14 марта певица Mona заявила о том, что рассталась с Джараховым. Исполнительница пояснила, что они разошлись еще в декабре 2025 года после полутора лет отношений. Причин расставания девушка называть не стала.

Певица добавила, что расстается с экс-возлюбленным на дружеской ноте. Она поблагодарила бывшего партнера за тепло, любовь, счастье, уроки и критику и попросила СМИ не задавать лишних вопросов. В следующем посте Mona опровергла подозрения поклонников в том, что расставание могло быть разыграно «ради шоу».

Недавно Джарахов заявил в выпуске YouTube-шоу «Поколения», что не готов завязывать отношения с девушкой, чей сексуальный опыт сопоставим с его собственным.

Ранее Джарахова шокировал Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) с его треком «Слом эпохи».

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