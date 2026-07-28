Блогер Эльдар Джарахов заявил в выпуске YouTube-шоу «Поколения», что не готов завязывать отношения с девушкой, чей сексуальный опыт сопоставим с его собственным.

«Пускай каждый спит с кем хочет, но я не смогу строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнеров, сколько у меня. Это сексизм стопроцентный, но давайте не забывать о том, что женщина — это инстанция, которая разрешает секс», — сказал он.

Блогер поделился, что мужчинам приходится прикладывать немало усилий, чтобы добиться близости: работать над собой, расти в профессиональном плане, увеличивать доход. При этом, как считает Джарахов, женщине для того, чтобы вступить в интимную связь, достаточно лишь дать согласие — и такая возможность есть у любой, независимо от внешности или фигуры. «Чуваку намного тяжелее», — подчеркнул он.

Телеведущий Александр Пушной, участвовавший в выпуске, с юмором заметил, что успех в личной жизни не зависит от личных достижений.

«Я уверен, что существует ген, который называется «Баба тебе даст». Вот у меня его нет. Меня все время бабы боятся. То, что я женился и у меня трое детей, — это чудо какое-то», — отметил Пушной.

Ранее Пушной дал неожиданный совет для создания крепкого брака.