Джарахов в шоке от Моргенштерна: «Слом эпохи»

Блогер Эльдар Джарахов и комик Сергей Орлов обсудили в рамках YouTube-проекта «Поколения №4» трансформацию Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), ушедшего в религию.

Джарахов признался, что с теплотой относится к Моргенштерну, однако его поражает соседство провокационных треков в творчестве музыканта с песнями, где звучат религиозные мотивы.

«Я думаю, это реальность 2026 года, в которой настолько слом произошел», — поделился блогер.

Комик Орлов заявил, что не считает перемены в образе артиста чем‑то экстраординарным.

«На самом деле, это очень логичное развитие событий. Потому что человек сидит на каких-то веществах очень долго, то он просто меняет одну зависимость на другую. Так часто бывает», — сказал он.

7 июня сообщалось, что Моргенштерн перешел в иудаизм и сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн. Артист прошел еврейский суд и присоединился к народу Израиля.

В 2022 году рэпер покинул Россию и получил израильский паспорт благодаря еврейским корням по линии дедушки. В мае того же года министерство юстиции России внесло Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее продюсер рассказал о Моргенштерне, который выпрашивает деньги на новый проект. Популярность артиста будет падать, считает специалист.