Актриса Мария Машкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей удалось почувствовать себя по‑новому — без груза известной фамилии и прошлой карьеры.

По словам Машковой, она курирует уже третий поток в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии. Ей нравится, что для студентов она — просто Маша, их преподаватель, а не дочь известного актера и не артистка с внушительной фильмографией.

«Я захожу в класс без своей биографии. Студенты не знают ни моей фамилии, даже если узнают, то она им ни о чем не говорит. Не знают, где я снималась, почему я оказалась в Америке. Они только знают, что я Маша и их преподаватель», — рассказала она.

По словам знаменитости, эта «анонимность» позволила ей по-новому взглянуть на себя и свою роль в жизни учеников.

«Они плачут, я плачу вместе с ними. Оказалось, что это не я изменила их жизнь, а они изменили мою. Это я первый раз в жизни почувствовала себя по‑настоящему талантливой, нужной, а главное — я поняла, что справлюсь», — поделилась Машкова.

Актриса также отметила, что сейчас ее гордость не связана с карьерными перспективами или возвращением к славе.

«Может, я вообще никогда больше не буду сниматься. Да неважно. Без моей биографии, без моей карьеры, без денег», — подчеркнула она.

Ранее актриса Мария Машкова рассказала, чем занимается в США.