Актриса Мария Машкова рассказала, чем занимается в США

Актриса Мария Машкова написала в соцсетях, что не пропала, а «близко знакомится с новой версией себя».

Дочь народного артиста России Владимира Машкова рассказала, что пробует себя в роли педагога актерского мастерства в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии.

Звезда сериала «Не родись красивой» призналась, что эта работа стала для нее открытием. Она не ожидала, что так сильно ее полюбит, а теперь убеждена в том, что после 40 лет можно начать жить заново.

Мария Машкова уже несколько лет живет в США с мужем пианистом и сценаристом Александром Слободяником и двумя дочерьми. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд. До начала СВО знаменитость прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов. Прошлой осенью Машкова призналась в любви Украине. Она отметила, что «всем сердцем» находится с гражданами страны и ничто этого не изменит.

Ранее Машкова пообещала вернуться в Россию.