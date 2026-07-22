Еще одна дочь Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отца

Дочь голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца. Об этом пишет журнал People со ссылкой на судебные документы.

«18-летняя девушка подала ходатайство в Верховный суд округа Лос-Анджелес с просьбой изменить ее официальное имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли», — говорится в материале.

При этом причина смены имени указана как «личная».

Согласно судебным документам, слушание по данному вопросу назначено на 2 ноября.

До этого приемные дети голливудского актера 24-летний Мэддокс и 21-летяя Захара опубликовали в разделе объявлений газеты Los Angeles Daily Journal новость о том, что они отказываются от фамилии Брэда Питта. Сообщается, что они хотят называться Захара Марли Джоли и Мэддокс Чиван Джоли. В июле 2024 года дочь звезды Шайло также заявила об отказе от фамилии отца.

Ранее девушку Брэда Питта заподозрили в неискренних чувствах к актеру.