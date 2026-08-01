«Чтобы сердце было в любви»: Глюкоза о партнерах дочери

Певица Глюкоза рассказала, как относится к выбору партнеров своей дочери Лидии, выступающей под сценическим псевдонимом Рэй. Интервью с артисткой опубликовало издание «СтарХит».

По словам Глюкозы, она дает дочери материнские советы, поддерживает ее и старается оберегать, но при этом помнит о личных границах.

«Важно, чтобы ее сердце было спокойно, чтобы оно было в любви и чтобы она была счастлива. Для меня это самое важное. Поэтому как-то пытаться влезать, рулить чем-то я точно не собираюсь, это ее жизнь, и пусть она в ней будет счастлива», — говорит певица.

Артистка также подчеркнула, что не видит ничего плохого в ошибках, которые добавят девушке необходимого опыта в жизни.

Кроме того, Глюкоза высказалась о стиле дочери.

Ранее солистка А'Студио опубликовала фото со своими тремя детьми.