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Культура

Звезда «Слова пацана» о главной подсказке родителей: «Советуюсь без лимита»

Актриса Пересильд заявила, что регулярно советуется со знаменитыми родителями
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса Анна Пересильд, ставшая знаменитой благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказала о главной подсказке, которую ей дали родители — актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель. Звезду цитирует News.ru.

Сейчас Пересильд играет княжну Любаву в сказочном блокбастере «Садко». При работе над проектом она обращалась к родителям за рекомендациями.

«Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита», — посмеялась она.

Главный совет, который дали молодой актрисе родители сейчас — показать Любаву живой и настоящей, с понятными зрителю переживаниями.

«Хочется, чтобы наш фильм был умным, с реальными проблемами. Именно об этом мы говорили с родителями», — заключила Пересильд.

Ранее дочь Пересильд рассказала, как совмещает учебу с работой.

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