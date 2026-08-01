Лазарев обзавелся квартирой за миллион долларов в США

Mash: певец Лазарев купил квартиру в доме с бассейном в Майами

Российский певец Сергей Лазарев купил квартиру в США за $1 млн. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Mash.

Певец стал владельцем апартаментов в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич площадью 106,6 квадратных метров. Квартира находится на десятом этаже, в ней две спальни, две ванные, гостиная с кухней и балкон с видом на залив Бискейн.

В доме оборудованы бассейн, тренажерный зал, есть охрана, парковка, выход к набережной и собственные причалы для яхт. Продавцами недвижимости стали Вики и Кейт Джорданы.

Сделку оформили еще в марте 2026-го. Покупку певец проводил через агентство недвижимости и брокера Александра Бароева, который подтвердил факт заключения сделки.

Деньги перечисляли не напрямую, а на специальный безопасный счеёт, который используют при сделках с недвижимостью в США.

Ранее сообщалось, что Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами.