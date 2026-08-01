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Культура

Вован и Лексус объяснили, как стали пранкерами

Пранкеры Вован и Лексус пристрастились к телефонным розыгрышам в нулевые
Алексей Майшев/РИА Новости

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), ставшие известными благодаря розыгрышам мировых политиков и звезд, объяснили, как у них возник такой интерес. Блогеров цитирует РИА Новости.

По словам собеседников агентства, к розыгрышам они пристрастились в середине нулевых.

«Когда началось развитие IP-телефонии, молодежь со всей страны увлеклась пранком. Звонили известным людям, и, выдавая во время разговора себя за других, выводили их на эмоциональные реакции», — вспоминают они.

Пранкеры уточнили, что тогда занимались подобным только ради шутки и тренировались, набирались опыта перед своей текущей карьерой. Сейчас они считают себя не классическими пранкерами, а пранк-журналистами.

Лексус и Вован отметили, что по-прежнему используют телефонный розыгрыш, однако теперь цель у них иная – добыча важной общественно-политической информации.

«То, чем мы занимаемся сейчас — это, скажем, симбиоз комедийного и трагического», — подчеркнули они.

Ранее Вован и Лексус назвали имя участника самого крупного политического пранка.

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