Назван самый дорогой русский художник на аукционах Sotheby's и Christie's

Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно анализу агентства, в ценовом сегменте от $5 млн оказалось около 40 полотен Кандинского, который является одним из пионеров абстракционизма. Суммарная выручка от его произведений составила приблизительно $591 млн. Второе место по стоимости в этой категории занимает основоположник супрематизма Казимир Малевич — его картины, также проданные по цене выше $5 млн каждая, в общей сложности принесли около $252 млн.

Замыкает тройку лидеров Марк Шагал. На аукционных домах Sotheby's и Christie's было зафиксировано 18 продаж его произведений стоимостью не менее $5 млн каждая, в сумме давших около $162,5 млн. При анализе учитывались только лоты дороже $5 млн, причем повторные появления одной и той же картины на торгах считались отдельными сделками.

Sotheby's и Christie's — это два крупнейших международных аукционных дома, где продаются работы из ведущих частных коллекций.

Ранее бразильский художник приехал в Петербург с масштабной инсталляцией.