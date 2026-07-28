Бразильский художник приехал в Петербург с масштабной инсталляцией

Бразильский художник Роммуло Вьейра Консейсан приехал в Санкт-Петербург с масштабной инсталляций. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ЦВЗ «Манеж».

29 июля Консенсан представит на площади у западного фасада «Манежа» паблик-арт-проект «Пространственный сдвиг».

«В основе этой работы — мой давний интерес к тому, как геометрия позволяет упорядочить и в то же время дестабилизировать восприятие. Изгибы лабиринта вступают в противоречие с рациональной упорядоченностью решетки», — говорит Консейсан.

Инсталляция была создана художником специально для Манежа и представляет собой лабиринт из цветных полупрозрачных панелей и металлической решетки, форма которой отсылает к узнаваемым оградам в центре Петербурга.

Проект реализуется в рамках Года петербургской культуры и паблик-арт программы Манежа «Музейная линия» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Инсталляция будет открыта для свободного посещения до 27 сентября.

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