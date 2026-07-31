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Культура

Блогерша из Ачинска получила тяжелый ожог из‑за мороженого

Блогерша Лиса получила химический ожог из‑за попытки открыть мороженое зубами
Telegram-канал «Mash»

Блогерша Лиса из Ачинска получила химический ожог второй степени из-за попытки вскрыть упаковку эскимо «Джемка» зубами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время прогулки 28-летняя девушка купила мороженое и решила открыть его зубами. Почти сразу после этого она почувствовала сильное жжение на губах и подбородке.

Вернувшись домой, девушка обнаружила, что дискомфорт усилился, а на губе появились высыпания. Сначала Лиса подумала, что это аллергия, и приняла антигистаминные и обезболивающие препараты. Однако к ночи боль стала невыносимой, и она вызвала скорую помощь.

Эксперты считают, что на упаковке могли остаться следы агрессивных веществ, таких как кислота или щелочь, что и стало причиной ожога. Само мороженое не рассматривается как причина травмы: дочь Лисы, которая попробовала такое же эскимо, не пострадала.

Сейчас девушка носит повязку, принимает антибиотики и регулярно обрабатывает ожог. Первые десять дней после инцидента Лиса почти не могла есть, и до сих пор пьет через трубочку.

Блогерша не планирует подавать в суд, считая, что загрязнение упаковки могло произойти на любом этапе — от производства до хранения.

Ранее сообщалось, что пауэрбанк прожег москвичке спину во время ночной подзарядки.

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