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Культура

Автора мема «Ничего страшного, тяу‑тяу‑тяу» насильно мобилизовали на Украине

Рэпера Зипулю призвали на службу на Украине, несмотря на проблемы со здоровьем
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Рэпер Зипуля (настоящее имя — Андрей Посысаев), известный по мему «Ничего страшного, тяу‑тяу‑тяу», попал под мобилизацию на Украине. Об этом сообщает Mash со ссылкой на близких артиста.

Сначала мужчину направили на военно‑врачебную комиссию, которую провели в сжатые сроки: процедура заняла всего пять минут. По итогам обследования рэпера признали годным к службе.

Однако близкие Посысаева сообщили о проблемах со здоровьем музыканта. Еще в детстве он учился в интернате для детей с задержкой психического развития. При этом оформить инвалидность не удалось, поскольку помешали бюрократические сложности.

«Андрея незаконно мобилизовали! «Прошел» ВЛК за 5 минут — годен!<...> Сейчас он уже не в Киеве!» — возмутились знакомые.

Зипуля — рэпер и интернет‑персона, ставший известным в первую очередь благодаря вирусным роликам и мемам. Фраза «Ничего страшного, тяу‑тяу‑тяу» сделала мужчину узнаваемым в сети. Среди других его известных треков — «Я занимаюсь спортом».

Ранее украинский актер обвинил ТЦК в избиении и похищении.

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