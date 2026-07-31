Жена известного блогера потеряла зрение и подвижность после родов

Блогер Soy El May обвинил врачей в халатности из-за трагедии с женой после родов

Жена инфлюенсера Брэндона Эрнандеса (псевдоним — Soy El May) Мария столкнулась с тяжелыми осложнениями после родов в Мексике. Об этом сообщает 20 minutos.

Дочь пары появилась на свет 6 июня без осложнений и сейчас чувствует себя хорошо. Однако через несколько часов после родов, когда жену блогера должны были перевести в другую палату для осмотра, у нее произошла остановка дыхания и сердцебиения. Это длилось от пяти до семи минут.

Врачи предполагают, что причиной критического состояния стал анафилактический шок из-за обезболивающего препарата. Марию срочно интубировали и перевели в частную клинику. Там она впала в кому на несколько дней. Ситуация ухудшилась из-за внутрибольничной инфекции, вызвавшей сильные скачки температуры.

После выхода из комы выяснилось, что у Марии появились тяжелые неврологические последствия: она лишилась зрения и возможности ходить. Сейчас женщина находится в сознании, ее состояние стабильно.

Брэндон Эрнандес обвинил больницу в нарушениях. Он также заявил, что семью не информируют о лечении. По его словам, некоторые процедуры, включая МРТ, откладываются из-за нехватки оборудования.

«Нам не объясняют, какие лекарства дают Марии. <...> Им важно только выставить счет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалая девочка лишилась ног из-за простуды.